Коронавирус: ЕС чрезмерно зависит от лекарств из Китая

"Надо непременно что-то менять: экономика Германии и Евросоюза не может и дальше оставаться настолько зависимой от Китая". Примерно к такой формуле можно свести один из главных уроков, которые уже извлекли из пандемии коронавируса немецкие политики, бизнесмены, экономисты. Заявления на эту тему звучали в последние дни все чаще - и на сей раз представители разных партий проявляют редкое единодушие.

Началось с дефицита защитных масок и средств дезинфекции

"В Азию уже всегда переносились многие производственные мощности. Но недопустимо, чтобы это шло в ущерб безопасности цепей поставок", - заявляет, к примеру, председатель парламентской фракции входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

С ним полностью согласна сопредседатель оппозиционной фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт: "Целесообразно и необходимо, чтобы в Европе производились лекарства, чтобы в Европе производились те медицинские расходные материалы, которых сейчас частично нет в распоряжении".

"Слишком велик риск оставлять за Китаем производство 90 процентов всего пенициллина в мире", - таким примером, напрямую с коронавирусом не связанным, иллюстрирует масштабы зависимости глава Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Габриэль Фельбермайр.

Речь, как видим, идет сейчас, прежде всего, о лекарствах и медицинских материалах, хотя проблема далеко не только в них. Просто всплеск заболевания COVID-19 и вызванный им дефицит защитных масок и средств дезинфекции в первую очередь привлек повышенное внимание именно к этому аспекту. И выяснились вещи, которые значительная часть немецкого общества, включая многих политиков, до сих пор просто не осознавала.

Провинция Хубэй поставляет в ФРГ 153 препарата и субстанции

Так, Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий в Бонне (BfArM) еще в феврале изучил вопрос, какое количество готовых лекарств или субстанций для изготовления медикаментов Германия получает из одной только китайской провинции Хубэй, столица которой Ухань стала эпицентром эпидемии. Их оказалось 153. Из них 11 действующих веществ включены в Германии в список жизненно необходимых или важнейших препаратов (вакцины не в счет).

Правда, в сообщении ведомства от 27 февраля подчеркивалось, что на тот момент никакой информации о краткосрочных перебоях при поставках этих лекарств или действующих веществ в ФРГ или Евросоюз не поступало. Однако 3 марта правительство Индии ограничило экспорт 26 действующих веществ и препаратов, в том числе болеутоляющего и жаропонижающего средства парацетамол и целого ряда антибиотиков. На них приходятся 10 процентов всего индийского экспорта лекарств.