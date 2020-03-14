Поехал в другой город и исчез: полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину

С утра среды близкие не могут связаться с 46-летним Марго из Пярнумаа, телефон которого выключен. У полиции есть основание полагать, что пропавший может находиться на Хийумаа, куда он отправился по работе. Полиция проверила место ночлега Марго на Хийумаа, побеседовала с его близкими и проверила возможные передвижения, но, к сожалению, обнаружить его пока не удалось. Он может быть в спортивном костюме и кроссовках. Марго хромает на одну ногу, из особых примет у него есть ямочка на подбородке.