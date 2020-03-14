Сб, 14.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Поехал в другой город и исчез: полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину

Поехал в другой город и исчез: полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину

Пропавший Марго.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего на Хийумаа 46-летнего Марго.

С утра среды близкие не могут связаться с 46-летним Марго из Пярнумаа, телефон которого выключен. У полиции есть основание полагать, что пропавший может находиться на Хийумаа, куда он отправился по работе. Полиция проверила место ночлега Марго на Хийумаа, побеседовала с его близкими и проверила возможные передвижения, но, к сожалению, обнаружить его пока не удалось. Он может быть в спортивном костюме и кроссовках. Марго хромает на одну ногу, из особых примет у него есть ямочка на подбородке.

Он может передвигаться на бежевом микроавтобусе Volkswagen Caravelle с номерным знаком 288 AXR. Во время вождения Марго носит очки.

Всех, кто видел Марго или знает о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом на номер Центра тревоги 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ