Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, в США - режим ЧС. Что происходит в мире?

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Непал

Правительство Непала приостановило до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест.

Отмечается, что отмена экспедиций альпинистов лишит Непал многомиллионных доходов.

В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.

Польша

Польша закрывает границы для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.

По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

Моравецкий уточнил, что такая мера вводится сначала на 10 дней с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц. Польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.

Также Моравецкий проинформировал, что будут приостановлены международные пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки. Данная мера не касается грузовых перевозок.

Россия

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза. Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва - столица ЕС, осуществляемых через "Шереметьево" (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России.

Кроме того, также с 16 марта вводится аналогичное ограничение на ависообщение с Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС). Исключение также для чартеров и рейсов Москва - Женева и Москва - Осло.

В России за последние сутки выявлено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, общее количество инфицированных достигло 45.

Среди этих 11 новых пациентов есть те, кто приехал в страну из Франции и Австрии; ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией.

США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране.

Трамп заявил, что направит до $50 млрд на борьбу с коронавирусом. Трамп также сказал, что в начале следующей недели будет доступно до 500000 дополнительных тестов на коронавирус.

Украина

На Украине скончалась 71-летняя пенсионерка, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове. Сообщается, что утром женщине стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но старания медиков оказались тщетными. В Минздраве Украины отметили, что погибшая находилась в группе риска.

В пятницу также стало известно, что принято решение о закрытии въезда на Украину для иностранцев.