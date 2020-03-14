Новая реальность. Все самое важное, что жители Эстонии должны знать о чрезвычайном положении и коронавирусе

Конституция и Закон о чрезвычайном положении дают правительству полномочия провозгласить чрезвычайную ситуацию в случае стихийного бедствия и катастрофы или в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

В случае чрезвычайной ситуации частные лица могут быть обязаны выполнять работу в соответствии с их знаниями, умениями и состоянием здоровья. Лидер или руководитель работ может принять решение о принудительном отчуждении в пользу государства горючих веществ, продуктов, лекарств или прочего. Принудительному отчуждению не подвергаются деньги. Также может быть принято решение о взятии в принудительное использование недвижимости или ее части, зданий, автомобилей, машин или прочего. В зоне чрезвычайного положения или в ее части может быть введен запрет на пребывание. Может быть ограничены организация и участие в общественных собраний и мероприятиях, а также может быть ограничен доступ к услугам и сети связи. Также можно обязать поставщика жизненно необходимых услуг предлагать их.

Распространение коронавируса в Эстонии. FOTO: ФОТО: Pm

Образование

Все школы Эстонии с понедельника закроются и перейдут на домашнее и удаленное обучение. Министерство образования и науки будет оценивать ситуацию каждые две недели.

Детские сады продолжают работать, но правительство рекомендует при возможности оставлять детей дома.

Рассматривается возможность перенести государственные экзамены.

Все крупнейшие университеты перешли или переходят на удаленное обучение.

Залы обслуживания госучреждений

Департамент полиции и погранохраны в пятницу закрыл все залы обслуживания, не откроются они и в понедельник. Воспользоваться услугами можно по интернету.

Налогово-таможенный департамент закрыл в пятницу залы обслуживания на Сааремаа, в Вильянди, Выру и Тарту. С понедельника на две недели будут закрыты все оставшиеся бюро обслуживания.

Касса страхования от безработицы с понедельника минимум на две недели прекращает обслуживание клиентов в бюро.

Э-каналы и инфотелефоны работают.

Бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в понедельник будут закрыты, также в этот день не будут принимать экзамены по теории и вождению.

Департамент социального страхования с понедельника по 29 марта закрывает все бюро в Эстонии.

Торговые центры

Чрезвычайное положение напрямую на работу торговых центров не влияет. Как сообщает Пищевой союз, на крупнейших пищевых предприятиях Эстонии имеется запас сырья, который обеспечит местных жителей запасами продовольствия на ближайшие месяцы.

Но из-за большого спроса на запасы продуктов товар не получается производить и доставлять в магазины так быстро. Поэтому ведется поиск дополнительных работников. Например, Selver из-за кризиса предлагается работу людям, оставшимся без зарплаты из-за вынужденного отпуска.

Таллинн и торговые сети договорились о том, чтобы подросткам не разрешалось собираться в магазинах.

Аптеки

Чрезвычайное положение напрямую не изменило распорядка работы аптек, но сроки поставок могут быть больше трех дней. В некоторых аптеках не оказывается дополнительных услуг, чтобы персонал мог заниматься только выдачей лекарств и консультациями.