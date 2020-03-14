Новая реальность. Все самое важное, что жители Эстонии должны знать о чрезвычайном положении и коронавирусе

Конституция и Закон о чрезвычайном положении дают правительству полномочия провозгласить чрезвычайную ситуацию в случае стихийного бедствия и катастрофы или в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
В случае чрезвычайной ситуации частные лица могут быть обязаны выполнять работу в соответствии с их знаниями, умениями и состоянием здоровья. Лидер или руководитель работ может принять решение о принудительном отчуждении в пользу государства горючих веществ, продуктов, лекарств или прочего. Принудительному отчуждению не подвергаются деньги. Также может быть принято решение о взятии в принудительное использование недвижимости или ее части, зданий, автомобилей, машин или прочего. В зоне чрезвычайного положения или в ее части может быть введен запрет на пребывание. Может быть ограничены организация и участие в общественных собраний и мероприятиях, а также может быть ограничен доступ к услугам и сети связи. Также можно обязать поставщика жизненно необходимых услуг предлагать их.
Образование
Все школы Эстонии с понедельника закроются и перейдут на домашнее и удаленное обучение. Министерство образования и науки будет оценивать ситуацию каждые две недели.
Детские сады продолжают работать, но правительство рекомендует при возможности оставлять детей дома.
Рассматривается возможность перенести государственные экзамены.
Все крупнейшие университеты перешли или переходят на удаленное обучение.
Залы обслуживания госучреждений
Департамент полиции и погранохраны в пятницу закрыл все залы обслуживания, не откроются они и в понедельник. Воспользоваться услугами можно по интернету.
Налогово-таможенный департамент закрыл в пятницу залы обслуживания на Сааремаа, в Вильянди, Выру и Тарту. С понедельника на две недели будут закрыты все оставшиеся бюро обслуживания.
Касса страхования от безработицы с понедельника минимум на две недели прекращает обслуживание клиентов в бюро.
Э-каналы и инфотелефоны работают.
Бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в понедельник будут закрыты, также в этот день не будут принимать экзамены по теории и вождению.
Департамент социального страхования с понедельника по 29 марта закрывает все бюро в Эстонии.
Торговые центры
Чрезвычайное положение напрямую на работу торговых центров не влияет. Как сообщает Пищевой союз, на крупнейших пищевых предприятиях Эстонии имеется запас сырья, который обеспечит местных жителей запасами продовольствия на ближайшие месяцы.
Но из-за большого спроса на запасы продуктов товар не получается производить и доставлять в магазины так быстро. Поэтому ведется поиск дополнительных работников. Например, Selver из-за кризиса предлагается работу людям, оставшимся без зарплаты из-за вынужденного отпуска.
Таллинн и торговые сети договорились о том, чтобы подросткам не разрешалось собираться в магазинах.
Аптеки
Чрезвычайное положение напрямую не изменило распорядка работы аптек, но сроки поставок могут быть больше трех дней. В некоторых аптеках не оказывается дополнительных услуг, чтобы персонал мог заниматься только выдачей лекарств и консультациями.
Центра развлечений и спортзалы
До 1 мая двери вынуждены были закрыть музеи и кино, отменены все театральные постановки, концерты и прочие мероприятия с большим скоплением народа. Некоторые библиотеки будут работать, но Национальная библиотека закрыта.
Чрезвычайное положение не предусматривает закрытие спортзалов или спа, но рекомендуется все-таки заниматься спортом на свежем воздухе.
Закрыты кинотеатры Forum Cinemas в Таллинне, Тарту и Вильянди, все проданные билеты можно вернуть. Также закрыты кинотеатры Apollo Group OÜ и центр развлечений O’Learyse.
С понедельника будут закрыты принадлежащие Таллинну спортбазы и -центры. А также все общественные бани.
В Тарту закрыты все городские спортбазы, которые обслуживает Tartu Sport. Вчера был закрыт аквапарк Aura.
Ночные клубы и рестораны
Ночные клубы и прочие подобные заведения закрыты. Ограничения не касаются мест общественного питания. Большинство мероприятий в Эстонии отменено или перенесено.
Путешествие
На эстонской границе введен в действие пограничный контроль. Прибывающие в Эстонию должны заполнить анкеты, чтобы государство знало, куда ранее ездил приехавший в Эстонию.
В связи с возможным неожиданным введением ограничений на путешествия рекомендуется не планировать заграничный отпуск на ближайшие месяцы.
Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует людям, которые прибывают в Эстонию из зон повышенного риска заражения, оставаться дома в изоляции 14 дней. Просят взвесить необходимость и других поездок (рабочие, посещение родственников или знакомых и т. д.). Угроза попадания в карантин или в зону с запретом на передвижение может в путешествии возникнуть неожиданно.
Безусловно, МИД рекомендует отказаться от поездок в зоны наивысшей опасности заражения, которые являются Китай, Италия, Иран и Южная Корея. Зоны со средним риском заражения — Германия, Франция,горнолыжные курорты Тироля в Австрии, Испания, Япония и Сингапур. Также рекомендуется не ездить в Египет, а также в связи с ограничениями внутри стран в США и Израиль.
Иностранные граждане, которые приезжают из зон риска или заражены вирусом или были в близком контакте с зараженным, должны перенести поездку в Эстонию.
Круизы в Швецию приостановлены.
Начало сезона круизного судоходства переносится до 1 мая.
Посольство США в Таллинне приостанавливает производство ходатайств о визе.
Прочее
В тюрьмах с субботы отменяются встречи. Ограничения на встречи не распространяются на нотариусов и консульских работников.
Департамент полиции и погранохраны временно не будет проводить рейды «Дуют все», обычные проверки на трезвость в ходе слежения за дорожных движением продолжатся.
Спасательный департамент приостанавливает консультации на дому, а также запланированные приемы и проверки инспекторов по надзору за безопасностью. Также отменены экскурсии и прием в здании департамента посетителей.
Запрещены все общественные собрания.