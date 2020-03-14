В Эстонии церковные службы временно будут проходить без прихожан

«Церкви и другие объединения верующих играют большую роль в поддержании спокойствия и чувства уверенности в нынешние тревожные времена. Поэтому особенно важно, чтобы приходящие в церкви люди заботились о своем здоровье и здоровье ближних, избегая столпотворений», - сказала министр народонаселения.

«COVID-19 - это очень быстро распространяющийся вирус, в силу чего во избежание заражения следует отменить все народные собрания, включая богослужения, или проводить их по электронным каналам связи. Неудобства, связанные с объявлением чрезвычайного положения, оправданы тем, что эти меры призваны защитить не только здоровье, но и саму жизнь людей», - сказала Солман.

По словам министра, в отдельных случаях проведение неотложных религиозных обрядов в частном порядке допускается. «Но и в таких случаях необходимо исключить возможность заражения болезнью тех, кто рядом».

Деятельность религиозных объединений в условиях чрезвычайной ситуации

- Поскольку целью запрета собраний является предупреждение распространения коронавируса, ограничения распространяются в том числе на богослужения и другие подобные мероприятия;

- Все публичные религиозные мероприятия, в том числе открытые богослужения, церковные концерты и прочие собрания людей следует отложить или отменить до получения новых инструкций или отмены чрезвычайного положения. Рекомендуется использовать для трансляции службы и проповедей электронные средства связи;

- Государство и в условиях чрезвычайного положения гарантирует своим гражданам и всем жителям Эстонии свободу вероисповедания, в то же время руководствуясь соображениями защиты здоровья людей;

- Продолжается отправление религиозных обрядов в частном порядке — душеспасительные беседы, исповеди, причастие и прочая обусловленная спецификой соответствующей религиозной общины деятельность. Всё это следует организовать таким образом, чтобы была исключена возможность заражения других людей;

- Для того, чтобы люди могли удовлетворить свои личные религиозные потребности, находящиеся в распоряжении религиозных объединений церкви, молельни и храмы могут оставаться открытыми для единоличного посещения.