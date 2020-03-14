В Эстонии церковные службы временно будут проходить без прихожан
Министр народонаселения Рийна Солман встретилась с руководителями Совета церквей Эстонии, чтобы обсудить требования и ограничения, проистекающие из введённого государством чрезвычайного положения. Главы церквей единодушно поддержали инструкции для приходов — как вести себя в сложившейся ситуации.
«Церкви и другие объединения верующих играют большую роль в поддержании спокойствия и чувства уверенности в нынешние тревожные времена. Поэтому особенно важно, чтобы приходящие в церкви люди заботились о своем здоровье и здоровье ближних, избегая столпотворений», - сказала министр народонаселения.
«COVID-19 - это очень быстро распространяющийся вирус, в силу чего во избежание заражения следует отменить все народные собрания, включая богослужения, или проводить их по электронным каналам связи. Неудобства, связанные с объявлением чрезвычайного положения, оправданы тем, что эти меры призваны защитить не только здоровье, но и саму жизнь людей», - сказала Солман.
По словам министра, в отдельных случаях проведение неотложных религиозных обрядов в частном порядке допускается. «Но и в таких случаях необходимо исключить возможность заражения болезнью тех, кто рядом».
Деятельность религиозных объединений в условиях чрезвычайной ситуации
- Поскольку целью запрета собраний является предупреждение распространения коронавируса, ограничения распространяются в том числе на богослужения и другие подобные мероприятия;
- Все публичные религиозные мероприятия, в том числе открытые богослужения, церковные концерты и прочие собрания людей следует отложить или отменить до получения новых инструкций или отмены чрезвычайного положения. Рекомендуется использовать для трансляции службы и проповедей электронные средства связи;
- Государство и в условиях чрезвычайного положения гарантирует своим гражданам и всем жителям Эстонии свободу вероисповедания, в то же время руководствуясь соображениями защиты здоровья людей;
- Продолжается отправление религиозных обрядов в частном порядке — душеспасительные беседы, исповеди, причастие и прочая обусловленная спецификой соответствующей религиозной общины деятельность. Всё это следует организовать таким образом, чтобы была исключена возможность заражения других людей;
- Для того, чтобы люди могли удовлетворить свои личные религиозные потребности, находящиеся в распоряжении религиозных объединений церкви, молельни и храмы могут оставаться открытыми для единоличного посещения.
Через несколько недель наступят праздники и все церкви надеются, что в качестве исключения они смогут их отметить. Удастся ли это, пока точно неизвестно. На данный момент ни одна церковь не может быть уверена, что празднование можно будет провести в обычном порядке. Чрезвычайное положение введено на основании закона ЭР и подлежит безусловному соблюдению. Исключения может делать только правительство.
Профилактические меры внутри храмов
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) Московского патриархата также на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с чрезвычайным положением богослужения в храмах будут совершаться без молящихся: «На время богослужения храмы будут закрыты. В остальное время храмы будут открыты, можно будет прийти и частным образом помолиться, поставить свечу и подать записку».
ЭПЦ просит всех, у кого есть признаки простуды или гриппа, оставаться дома до полного выздоровления.
«Тем, кто в силу возраста или состояния здоровья особенно уязвим к инфекции, или кому приходится преодолевать большие расстояния на общественном транспорте, советуем в ближайшее время избегать посещения храмов».
Также всех прихожанпросят соблюдать внутри храмов профилактические меры: воздерживаться от каких-либо прикосновений к чему-либо или к кому-либо в храме, в церкви соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.