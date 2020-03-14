На рынке недвижимости Эстонии установлен новый рекорд

Во второй половине 2019 года в Эстонии было совершено 12 244 сделки с квартирами. По сравнению с тем же периодом прошлого года общее количество сделок увеличилось на 7,1% ипо сравнению с первым полугодием - на 8,1%. Общая стоимость сделок во второй половине 2019 года составила почти 944 миллиона евро,то есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась примерно на 124 миллиона евро, или на 15,1%.

По словам Йоханнеса Ныупуу, главного специалиста оценки недвижимости Земельного департамента, по состоянию на второе полугодие 2019 года, медианная стоимость квартирной собственности поднялась на еще более высокий уровень, чем в предыдущие периоды - цена за квадратный метр достигла 1448 евро. Медианная стоимость квадратного метр увеличилась на 5,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Общий рост медианной цены связан с более высокими медианными ценами квартир в новых домах, что отчасти связано с большой долей проектов, реализованных в более дорогих районах», добавил Ныупуу.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне во втором полугодии 2019 года достигла максимальной отметки в 1957 евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,8%. Медианная цена новых объектов за год увеличилась на 16,8%, превысив предел в 200 евро за квадратный метр во всех районах Таллинна.