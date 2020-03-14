Более 17 тысяч зараженных, только за пятницу умерло 250 человек: больницы Италии не справляются

В Италию по просьбе правительства страны для оказания помощи итальянским коллегам прибыла группа китайских медиков, имеющих опыт борьбы с коронавирусом, приобретенный в эпицентре заболевания городе Ухане провинции Хубэй.

Вместе с ними в Италию было доставлено более 31 тонны необходимого для работы оборудования, медицинских защитных комплектов и препаратов.

"Медуза" сообщает, что в итальянских больницах не хватает коек, медицинского оборудования и врачей. Медики не в состоянии оказать помощь всем нуждающимся, поэтому им приходится выбирать, кого лечить.

Ломбардия остается основным очагом коронавируса в Италии. Региональный секретарь по вопросам здравоохранения Джулио Галлера заявил, что каждый день там госпитализируют около 400 человек — и для новых пациентов уже не хватает коек, оборудования и медиков. В том числе потому, что сотрудники больниц тоже заражаются: они составляют 12% инфицированных в Ломбардии.

6 марта хирург из Бергамо Даниэле Маккини написал в Facebook пост о коронавирусе, собравший больше 40 тысяч репостов. Маккини сравнил эпидемию с войной и цунами. По его словам, количество пациентов растет в геометрической прогрессии, у всех один диагноз — двусторонняя пневмония, аппараты для вентиляции легких ценятся на вес золота, врачи помогают друг другу вне зависимости от специальности, а некоторые (включая самого Маккини) поселились в больнице, чтобы не заразить семью. «И мы даже не герои. Это наша работа», — написал врач. Он попросил итальянцев не относиться к коронавирусу легкомысленно и соблюдать карантин.

Врачи выбирают кого лечить, а кого нет

6 марта итальянское общество анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) выпустило этические рекомендации на случай, если у врачей будет недостаточно ресурсов для лечения всех пациентов. В таких ситуациях SIAARTI советует руководствоваться принципами медицины во время военных действий: отказаться от попыток оказать помощь всем больным в порядке очереди и сосредоточиться на спасении тех, у кого наибольшие шансы выжить. Это, как следует из рекомендаций SIAARTI, молодые люди без сопутствующих заболеваний.

«Мы не хотим никого дискриминировать. Мы знаем, что тело ослабленного пациента не может переносить определенные виды лечения в отличие от тела здорового пациента», — заявил Politico анестезиолог и глава этического комитета SIAARTI Луиджи Риччони. По его словам, он и его коллеги разработали рекомендации, потому что не хотели оставлять медиков один на один «с таким сложным этическим выбором».

О том, что врачи вынуждены выбирать, кого лечить, 10 марта заявил мэр Бергамо Джорджо Гори. Украинка Ирина Овсиянич, работающая медсестрой в Брешиа, рассказала ТСН, что иногда врачи отказываются от реанимации больных пожилого возраста или с серьезными патологиями, «потому что много людей нуждаются в помощи одновременно». На записи ITV врач из Милана говорит, что врачи не интубируют пациентов старше 60 лет. Анестезиолог из Бергамо Кристиан Салароли сказал Corriere de la Sera, что в его больнице не продолжают лечение людей старше 80 лет.

Как защитить себя и близких?

Регулярно и тщательно мой руки с мылом под теплой водой – это лучшее решение. Если воды и мыла нет, то используй дезинфицирующие средства.

Кашляй и чихай в рукав. Нет смысла прикрывать рот рукой, потому что микробы легко переносятся с ладони дальше.

Не прикасайтесь к лицу, глазам и рту немытыми руками. Это поможет избежать попадания вируса с рук на слизистые оболочки.

Использованный носовой платок – это настоящий разносчик микробов. Пользуйся бумажными платками и после использования сразу же выкидывай их в мусорное ведро.

При плохом самочувствии или болезни оставайся дома. Передача вирусов на работе, в школе, магазине, автобусе или на массовых мероприятиях способствует новым случаям заболевания.

При подозрении на заболевание свяжись со своим семейным врачом. Врач даст совет, что делать дальше. Нет смысла идти в отделение экстренной медицины – там не диагностируют вирусные заболевания.

Рекомендации Департамента здоровья