Молочный производитель: молока и йогурта всем хватит

«Эстонские поставки сейчас очень непредсказуемые, - говорит Соловьев. - Поскольку вчера (в четверг) магазины штурмовали, то сегодня и, скорее всего, следующие три дня производство вырастет. Но, на самом деле, месячное производство не сильно вырастет, если и вырастет, то на несколько процентов».

По его словам, на производство молочной продукции распространение коронавируса и объявленное в Эстонии чрезвычайное положение напрямую не повлияет.

«Молоко будет [с ферм] точно, и все молочные производства Эстонии производят молока больше, чем продают на домашний рынок, - говорит Соловьев. - Эстонский рынок будет обеспечен. Естественно, маленькие дыры в поставках могут возникнуть из-за непредсказуемого поведения потребителей, но молоко будет, йогурт будет… Даже если какой-то прилавок кажется сегодня опустевшим, то его заполнят на следующий день или пару часов спустя».

Директора Valio Eesti волнует экспорт молочной продукции. «На данный момент мы товары отправили, товар движется, но мы живем одним днем», - признался Соловьев.