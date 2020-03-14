МИД призвал туристов из Эстонии быстрее вернуться на родину

Например, ограничения на въезд в страну ввели Албания, США, Австрия, Китай, Гонконг, Литва, Израиль, Кипр, Мальта, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Швеция, Дания, Чехия, Тунис, Украина, Венгрия, Новая Зеландия и Вьетнам. Следует учитывать, что при въезде в эти страны действуют спецмеры — в страну нельзя въехать или можно оказаться в изоляции или в карантине.

Количество стран, в которых действуют особые меры из-за коронавируса, постоянно растет. Опасность попасть в карантин или ситуацию, при которой транспортировка в Эстонию будет невозможна, может возникнуть неожиданно.

В связи с быстро меняющейся ситуацией в мире и возможным введением неожиданных ограничения на путешествия или отменой транспортного сообщения Министерство иностранных дел Эстонии не рекомендует сейчас кому-то ехать за границу. Также МИД просит всех находящихся сейчас за границей эстонцев как можно быстрее вернуться домой. «Ситуация с распространением коронавируса и ограничительными мерами из-за опасности заражения меняется в мире слишком быстро. Возвращение в Эстонию может осложниться из-за прекращения транспортного сообщения», - говорит министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Граждане Эстонии, который постоянно живут за границей, должны следовать распоряжениями местных властей. Рейнсалу подчеркнул, что из-за необходимости ограничить распространение коронавируса и предотвратить риск массового заражения, 14 дней на карантине должны провести все люди, возвращающиеся в Эстонию из таких регионов, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция и Египет. Правила изоляции будут разработаны с Министерством внутренних дел к 16 марта.

Поездки в Эстонию должны перенести все желающие посетить нашу страну туристы, которые находились в зоне опасности распространения вируса или контактировали в носителем вируса. Иностранные граждане, которые все-таки приедут в Эстонию, должны будут провести 14 дней в изоляции.