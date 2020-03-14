Сб, 14.03.2020
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Зачем люди по всему миру скупают туалетную бумагу?

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Все уже заметили, что в магазинах пустеют полки, люди раскупают крупы, макароны, консервы и, как это стало популярным в других странах, туалетную бумагу, пишет RUS.TVNET. 

Если закупку продуктов питания еще можно как-то объяснить, то с туалетной бумагой немного сложнее - среди симптомов Covid-19 нет диареи или чего-то подобного, однако люди ее раскупают. 

Большинство опрошенных журналистом RUS.TVNET посетителей одного из рижских супермаркетов не смогли дать внятный ответ на вопрос, для чего им туалетная бумага в таких количествах. Люди отвечали: «коронавирус же» и «пригодится». 

Впрочем, были и те, кто заявил, что готовится к возможному карантину, во время которого не планирует выходить на улицу.

На самом же деле ответ прост - туалетную бумагу по всему миру разбирают, потому что из нее удобно и просто делать маски для лица. Например, на YouTube имеется большое число обучающих роликов, рассказывающих о том, как сделать маску из таких подручных средств, как туалетная бумага или бумажное полотенце и, например, резинка. 

Конечно, используют бумагу и по назначению, однако разумно ли запасать ее на полгода? Вероятно, если даже провести в самоизоляции столь длительное время, она вряд ли станет самой необходимой.

Посмотрите видео и подумайте, будете ли вы мастерить из запасов туалетной бумаги такие маски, или все-таки нет?

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