Сб, 14.03.2020
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  • Работникам в условиях чрезвычайного положения требуется эффективная защита

Работникам в условиях чрезвычайного положения требуется эффективная защита

Фото иллюстративное.

ФОТО: Matias Delacroix/AP

Решение правительства объявить чрезвычайное положение для ограничения распространения коронавируса заслуживает признания, говорится в пресс-релизе Эстонского союза профсоюза энергетиков, Независимого профсоюза моряков Эстонии и Союза транспортников и дорожных рабочих Эстонии.

В качестве следующего шага профсоюзы считают крайне важным, чтобы государство обеспечивало быструю и эффективную защиту работников - как тех, кому был поставлен диагноз, так и тех, кто не имеет симптомов, но входит в так называемую группу риска (находился в очаге вспышки вируса или соприкасался с вирусоносителем) и должен находиться на карантине. 

«Крайне важно, чтобы в период чрезвычайного положения больные и имеющие риск распространить болезнь люди, остающиеся дома по распоряжению врача, получали бы пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности», - подчеркнул председатель Независимого профсоюза моряков Юри Лембер.

Важно обеспечить доход тем, кто должен находиться в карантине.

«Сегодня закон такую ситуацию не регулирует, в то же время работник в сложившейся ситуации не виноват, особенно если у находившегося в карантине вирус не был обнаружен, - указал председатель Союза профсоюзов энергетиков Сандер Вайкма. - Было бы крайне нелогично, если бы находящийся в карантине во избежание распространения вируса работник потерял полумесячный доход».

«Мы считаем, что предложение профсоюза понятно всем принимающим решения и является лучшим в сложившейся ситуации выходом для ограничения распространение вируса в рабочей среде», - сказал, глава Профсоюза работников транспорта и дорожных рабочих Юллар Каллас. 

Профсоюзы считают важным подчеркнуть, что работник, помещенный в карантин без каких-либо прямых признаков болезни, должен соблюдать все условия карантина.

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