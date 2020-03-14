Работникам в условиях чрезвычайного положения требуется эффективная защита

В качестве следующего шага профсоюзы считают крайне важным, чтобы государство обеспечивало быструю и эффективную защиту работников - как тех, кому был поставлен диагноз, так и тех, кто не имеет симптомов, но входит в так называемую группу риска (находился в очаге вспышки вируса или соприкасался с вирусоносителем) и должен находиться на карантине.

«Крайне важно, чтобы в период чрезвычайного положения больные и имеющие риск распространить болезнь люди, остающиеся дома по распоряжению врача, получали бы пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности», - подчеркнул председатель Независимого профсоюза моряков Юри Лембер.

Важно обеспечить доход тем, кто должен находиться в карантине.

«Сегодня закон такую ситуацию не регулирует, в то же время работник в сложившейся ситуации не виноват, особенно если у находившегося в карантине вирус не был обнаружен, - указал председатель Союза профсоюзов энергетиков Сандер Вайкма. - Было бы крайне нелогично, если бы находящийся в карантине во избежание распространения вируса работник потерял полумесячный доход».

«Мы считаем, что предложение профсоюза понятно всем принимающим решения и является лучшим в сложившейся ситуации выходом для ограничения распространение вируса в рабочей среде», - сказал, глава Профсоюза работников транспорта и дорожных рабочих Юллар Каллас.