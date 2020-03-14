Литва запретила въезд иностранцам

"Это будет сделано с 18 часов сегодняшнего дня - 14 марта. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она также сказала, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что передвижение между Польшей и Литвой будет осуществляться только через Калварийский погранпереход.

"Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП", – сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.