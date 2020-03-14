Литва запретила въезд иностранцам

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, въезд иностранцам будет запрещен.
"Это будет сделано с 18 часов сегодняшнего дня - 14 марта. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Она также сказала, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.
Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что передвижение между Польшей и Литвой будет осуществляться только через Калварийский погранпереход.
"Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП", – сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.
В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на десять дней сообщила Польша, это же сделали Чехия и Словакия.