Клиника ТУ установила спецкабинет перед входом в отделение скорой помощи

С сегодняшнего дня, 14 марта, Клиника Тартуского Университета установила мобильный кабинет для медицинской сортировки перед отделением скорой помощи.
Это сделано, чтобы снизить число людей, одновременно находящихся в одном помещении больницы и предотвратить распространение Covid-19.
Через мобильный кабинет должны пройти все, кто пришел в отделение скорой помощи. В кабине медработники выяснят состояние здоровья пациента и объяснят, как лечиться дальше. В кабинете работают сотрудники отделения скорой помощи, одетые в защитную одежду.
Сотрудники скорой помощи напоминают и просят людей обращаться, в первую очередь, к семейным врачам или звонить по телефону консультации семейных врачей 1220.