Клиника ТУ установила спецкабинет перед входом в отделение скорой помощи

Это сделано, чтобы снизить число людей, одновременно находящихся в одном помещении больницы и предотвратить распространение Covid-19.

Через мобильный кабинет должны пройти все, кто пришел в отделение скорой помощи. В кабине медработники выяснят состояние здоровья пациента и объяснят, как лечиться дальше. В кабинете работают сотрудники отделения скорой помощи, одетые в защитную одежду.