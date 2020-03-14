Сб, 14.03.2020
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Клиника ТУ установила спецкабинет перед входом в отделение скорой помощи

Mobiilne tiražikabinett EMO ees.

ФОТО: TÜ Kliinikum

С сегодняшнего дня, 14 марта, Клиника Тартуского Университета установила мобильный кабинет для медицинской сортировки перед отделением скорой помощи.

Это сделано, чтобы снизить число людей, одновременно находящихся в одном помещении больницы и предотвратить распространение Covid-19.

Через мобильный кабинет должны пройти все, кто пришел в отделение скорой помощи. В кабине медработники выяснят состояние здоровья пациента и объяснят, как лечиться дальше. В кабинете работают сотрудники отделения скорой помощи, одетые в защитную одежду.

Сотрудники скорой помощи напоминают и просят людей обращаться, в первую очередь, к семейным врачам или звонить по телефону консультации семейных врачей 1220.

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