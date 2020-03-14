Фото ⟩ Отделения скорой помощи по всей Эстонии меняют тактику приема пациентов

Те же меры предприняты в Клинике Тартуского университета и в больнице Курессааре. Это сделано, чтобы снизить число людей, одновременно находящихся в одном помещении больницы и предотвратить распространение Covid-19.

Через мобильный кабинет или палатку должны пройти все, кто пришел в отделение скорой помощи. Внутри медработники выяснят состояние здоровья пациента и объяснят, что делать дальше. Там работают сотрудники отделения скорой помощи, одетые в защитную одежду.

Сотрудники скорой помощи напоминают и просят людей обращаться, в первую очередь, к семейным врачам или звонить по телефону консультации семейных врачей 1220.

То же действует в Тарту