Фото ⟩ Отделения скорой помощи по всей Эстонии меняют тактику приема пациентов

С завтрашнего дня пациентов, обращающихся в отделение скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне, согласно их состоянию здоровья, будут принимать в палатке медицинской сортировки, которую сегодня устанавливают на парковке перед больницей.
Те же меры предприняты в Клинике Тартуского университета и в больнице Курессааре. Это сделано, чтобы снизить число людей, одновременно находящихся в одном помещении больницы и предотвратить распространение Covid-19.
Через мобильный кабинет или палатку должны пройти все, кто пришел в отделение скорой помощи. Внутри медработники выяснят состояние здоровья пациента и объяснят, что делать дальше. Там работают сотрудники отделения скорой помощи, одетые в защитную одежду.
Сотрудники скорой помощи напоминают и просят людей обращаться, в первую очередь, к семейным врачам или звонить по телефону консультации семейных врачей 1220.
То же действует в Тарту
С сегодняшнего дня, 14 марта, Клиника Тартуского Университета установила мобильный кабинет для медицинской сортировки перед отделением скорой помощи.