Министерство финансов объяснило, как потратит взятый в кредит миллиард

«Возможностей у государства взять кредит и направить деньги на функционирование экономики гораздо больше, и это обойдется дешевле, чем для предприятий, - сказал министр финансов Мартин Хельме. - Важно уравновесить наш бизнес в эти трудные времена и избежать необратимых или структурных изменений в связи с краткосрочным кризисом, выход из последствий которого будет намного дороже и труднее. Вот почему мы предпринимаем шаги, чтобы предоставить эстонской экономике мягкую посадку с помощью кредита».

В первую очередь указом министра финансов будет разрешено увеличение объема эмиссии облигаций с 400 миллионов до миллиарда. Поднятие лимитов необходимо, чтобы сделать госказну более устойчивой.

Термин "эмиссия" означает "выпуск", таким образом, эмиссия облигаций - это появление этих ценных бумаг на свет и вступление их в обращение на рынке финансов.

«Я считаю разумным создать сильный денежный буфер сразу, пока на финансовых рынках непредсказуемая ситуация и позднее наличие и стоимость необходимых средств могут быть менее выгодными, - сказал Хельме.

«В планах не сразу тратить эти деньги, потому что у государства есть свой сильный буфер на 1,3 миллиарда евро», - заверил Хельме.

Точные детали об эмиссии облигаций пока еще выясняются и зависят, в том числе, от того, как быстро и в какой объеме будет взят кредит.

«Для поддержки предпринимательства и стимуляции экономики есть различные способы и мы задействуем самый подходящий вариант, - заверил Хельме. - Государство не может взять все расходы и все неполученные доходы на себя, но мы точно поддержим предпринимателей, чтобы как можно мягче пережить этот кризис».