Прямая трансляция ⟩ МИД подробно объясняет, что делать тем, кто намерен ехать за границу или уже там
В 15.00 министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и гендиректор консульского отдела Тийна Нирк созывают пресс-конференцию, на которой поделятся более полной информацией о зарубежных поездках и рекомендациях для жителей Эстонии.
Этим утром МИД Эстонии опубликовало предупреждение: ехать за границу не рекомендуется. Ситуация в мире быстро меняется, возможно введение неожиданных ограничений на путешествия или отмена транспортного сообщения. Также МИД просит всех находящихся сейчас за границей эстонцев как можно быстрее вернуться домой.
Rus.Postimees ведет прямую трансляцию пресс-конференции.