Прямая трансляция ⟩ МИД подробно объясняет, что делать тем, кто намерен ехать за границу или уже там

Этим утром МИД Эстонии опубликовало предупреждение: ехать за границу не рекомендуется. Ситуация в мире быстро меняется, возможно введение неожиданных ограничений на путешествия или отмена транспортного сообщения. Также МИД просит всех находящихся сейчас за границей эстонцев как можно быстрее вернуться домой.