Чрезвычайное положение в Эстонии: соцсети vs реальность

Хотя нужно ждать информации ведомств и слушать их рекомендации, кажется, они постоянно на один шаг позади событий: сначала доходят слухи, и если они отвечают действительности, приходит подтверждение. Но информации в соцсетях так много, что опровергнуть всю лживую или только частично правдивую информацию ни государство, ни СМИ зачастую не успевают.

Когда в пятницу утром Департамент здоровья сообщил, что я могу выходить из карантина и общаться с людьми — выполнять работу журналиста, - решил проверить, переместилась ли паника из соцсетей в реальную жизнь людей, и направился на улицы Таллинна.

Обычный поход в магазин

Людей и машин в пятницу утром в городском пространстве Таллинна заметно меньше обычного. Хотя я знаю, что использование общественного транспорта в нынешнее время не самое умное решение, иду смотреть, какая обстановка царит там. Еду из Кадриорга в Тонди без билета. Поскольку водитель трамвая себя от пассажиров отгородил, билет не купить. Хотя людей меньше обычного, они сидят, как всегда — тихо и спокойно. Ни единого признака паники.

Полки таллиннского магазина Sikupilli Prisma, согласно опубликованным в четверг вечером в соцсетях фотографиям, полностью опустошены, хотя, как уверяют торговцы продукты, безусловно, не закончатся — в пятницу в полдень перед кассами длинные очереди, во многих тележках запасы туалетной бумаги и продуктов. По фотографиям в Facebook полагаю, что они готовятся к продолжительному кризису, но выясняется, что многие из них совершают каждую пятницу подобные походы за продуктами.

«Слушайте, это обычная продуктовая корзина для семьи из четырех людей», - отвечает работающий на Ericsson Кристофер на вопрос, заполнена ли его тележка продуктами из-за пандемии вируса. С такой же большой тележкой по магазину ходит Сигне, по ее словам, чрезвычайное положение никак не повлияло на ее жизнь. «Обычный поход за покупками, не планировали ни в кино, ни на концерт идти», - сказала она, отметив, что единственным неприятным сюрпризом стала пустая полка с бакалеей.

«Хотели купить местные овсяные хлопьях, но остались только финские», - говорит она. Сигне лишь переживает из-за своей матери и не пускает ее в магазин: «Сама ей все куплю».

Молодые люди в масках

По словам работников магазинов, в основном покупают бакалею, супы в банках, консервы и туалетную бумагу. Из-за отсутствия дезинфицирующих средств направляются к полкам с водкой. «Муж подумал, что 80-градусная может хорошо подойти для этих целей», - говорит Сигне.

Больше всего мое внимание, да и других тоже, привлек один молодой человек с пустой корзиной. Он был в темной одежде, на голову натянут капюшон, а одеждой прикрыт рот. Видны только его глаза. Неужели действительно я нашел человека, который подвергся панике из-за обрисованной в соцсетях картиной происходящего?

«Я не хочу заражать других и сам заразиться. Шарф на всякий случай», - отвечает Роберт, который совершает покупки с помощью видеосвязи вместе с находящейся дома девушкой — у нее тоже шарф на лице. Они не чувствуют страха и не видят необходимости в закупке большего количества продуктов.

«Но интересно», - говорит он и ищет в стоящих перед пустыми полками ящиках макароны. Подобная картина с утрированными заголовком «В Таллинне люди ходят в масках в поисках последних макарон» была бы настоящим хитом в соцсетях. Но я этого не сделаю, поскольку в соцсетях происходит массовая телефонная игра, в рамках которой информация трансформируется и усиливается так, что возникают ошибочные и зачастую впадающие в крайности представления: одни верят, что коронавирус - выдумка, а из сообщений других доносится настоящая паника. Для сбора адекватной информации это не подходит.