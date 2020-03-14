Сб, 14.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд

Tallink временно останавливает рейсы на линии Таллинн-Стокгольм

Tallink, Silja Europa

ФОТО: Shutterstock

Tallink Grupp с воскресенья, 15 март приостанавливает пассажирское паромное сообщение на линии Таллинн-Стокгольм ради обеспечения защиты и безопасности людей.

Baltic Queen вечером, 14 марта отплывет из Стокгольма согласно графику. Начиная с 15 марта все рейсы отменены.

В субботу, 14 марта у пассажиров, которые купили билет в один конец на паром Baltic Queen или у тех, кто начал свой круиз (туда-обратно) на Baltic Queen вчера, 13 марта, есть возможность сегодня вернуться в Таллинн. 

С завтрашнего дня судно Baltic Queen останется в Таллиннском порту, пока предприятие не решит восстановить движение парома между Таллинном и Стокгольмом. 

Судно Victoria I отправляется сегодня, 14 марта из Таллинна согласно графику. Сегодня у пассажиров парома Victoria I, которые купили билет в один конец или у тех, кто начал свой круиз туда-обратно из Стокгольма вчера, 13 марта, есть возможность вернуться в Стокгольм. 

На паром из Стокгольма попадут только пассажиры с билетом в один конец. Паром Victoria I также остается в Таллиннском порту, пока компания не решит иначе. 

Пока сообщение между Эстонией и Швецией по воде осуществляет судно Regal Star на линии Палдиски - Капельшер. Паром ходит по свободному графику.

Tallink свяжется с пассажирами, которых касаются изменения при первой возможности. 

Пассажиров, у кого забронированы рейсы с 15 марта на Baltic Queen, просят связаться с отделом обслуживания клиентов Tallink и поменять время.

Инфо-телефон 17808

Изменение бронировки 640 9804

Для звонящих из-за границы +372 640 9808

или +372 640 9804

booking@tallink.ee

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ