Tallink временно останавливает рейсы на линии Таллинн-Стокгольм

Baltic Queen вечером, 14 марта отплывет из Стокгольма согласно графику. Начиная с 15 марта все рейсы отменены.

В субботу, 14 марта у пассажиров, которые купили билет в один конец на паром Baltic Queen или у тех, кто начал свой круиз (туда-обратно) на Baltic Queen вчера, 13 марта, есть возможность сегодня вернуться в Таллинн.

С завтрашнего дня судно Baltic Queen останется в Таллиннском порту, пока предприятие не решит восстановить движение парома между Таллинном и Стокгольмом.

Судно Victoria I отправляется сегодня, 14 марта из Таллинна согласно графику. Сегодня у пассажиров парома Victoria I, которые купили билет в один конец или у тех, кто начал свой круиз туда-обратно из Стокгольма вчера, 13 марта, есть возможность вернуться в Стокгольм.

На паром из Стокгольма попадут только пассажиры с билетом в один конец. Паром Victoria I также остается в Таллиннском порту, пока компания не решит иначе.

Пока сообщение между Эстонией и Швецией по воде осуществляет судно Regal Star на линии Палдиски - Капельшер. Паром ходит по свободному графику.

Tallink свяжется с пассажирами, которых касаются изменения при первой возможности.

Пассажиров, у кого забронированы рейсы с 15 марта на Baltic Queen, просят связаться с отделом обслуживания клиентов Tallink и поменять время.