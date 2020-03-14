Tallink временно останавливает рейсы на линии Таллинн-Стокгольм

Tallink Grupp с воскресенья, 15 март приостанавливает пассажирское паромное сообщение на линии Таллинн-Стокгольм ради обеспечения защиты и безопасности людей.
Baltic Queen вечером, 14 марта отплывет из Стокгольма согласно графику. Начиная с 15 марта все рейсы отменены.
В субботу, 14 марта у пассажиров, которые купили билет в один конец на паром Baltic Queen или у тех, кто начал свой круиз (туда-обратно) на Baltic Queen вчера, 13 марта, есть возможность сегодня вернуться в Таллинн.
С завтрашнего дня судно Baltic Queen останется в Таллиннском порту, пока предприятие не решит восстановить движение парома между Таллинном и Стокгольмом.
Судно Victoria I отправляется сегодня, 14 марта из Таллинна согласно графику. Сегодня у пассажиров парома Victoria I, которые купили билет в один конец или у тех, кто начал свой круиз туда-обратно из Стокгольма вчера, 13 марта, есть возможность вернуться в Стокгольм.
На паром из Стокгольма попадут только пассажиры с билетом в один конец. Паром Victoria I также остается в Таллиннском порту, пока компания не решит иначе.
Пока сообщение между Эстонией и Швецией по воде осуществляет судно Regal Star на линии Палдиски - Капельшер. Паром ходит по свободному графику.
Tallink свяжется с пассажирами, которых касаются изменения при первой возможности.
Пассажиров, у кого забронированы рейсы с 15 марта на Baltic Queen, просят связаться с отделом обслуживания клиентов Tallink и поменять время.
Инфо-телефон 17808
Изменение бронировки 640 9804
Для звонящих из-за границы +372 640 9808
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