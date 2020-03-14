Галерея ⟩ Вчерашнее потребительское безумие сменилось привычным субботним шопингом

Järva Teataja совершил в обед турне по магазинам Paide Maksimarket, Maxima, Rimi, Selver и Grossi. На кассах были очереди, но стояло в них не более четырех или пяти человек, и ни у кого не было видно в корзинках и тележках чрезмерно большого количества товаров.

Единственным магазином, где во время обхода можно было увидеть в корзинах дезинфицирующее средство, был Maksimarket. Никто в магазинах не носил маски для лица или одноразовые резиновые перчатки.

Единственное, что напоминает о безумии последних дней, - это пустые прилавки для туалетной бумагии более редкие чем обычно запасы круп пельменей и мясопродуктов. И все же хиты последних дней не были полностью раскуплены ни в одном магазине.

По словам продавцов, из-за более редкого графика доставок товаров в выходные дни, потребуется какое-то время, чтобы заполнить пробелы, и в пиковые периоды будет мало рабочих, которые смогли бы разгрузить товары с достаточной скоростью.

Там и тут люди отпускали шутки по поводу туалетной бумаги, и в целом царили спокойные настроения.

В своем вчерашнем выступлении премьер-министр Юри Ратас призвал людей проявлять благоразумие: «Чрезвычайное положение не означает, что жизнь в Эстонии прекращается».

«У нас достаточно продуктов питания в Эстонии, как на складах в магазинах, так и на государственных складах. При совершении покупок целесообразно покупать столько, сколько нужно», - сказал премьер-министр.