Картина дня: новые случаи коронавируса, рекомендации МИД и ситуация на границах

Новая реальность. Все самое важное, что жители Эстонии должны знать о чрезвычайном положении и коронавирусе

Коронавирус перевернул привычный уклад жизни в Эстонии с ног на голову. Конституция и Закон о чрезвычайном положении дают правительству полномочия провозгласить чрезвычайную ситуацию в случае стихийного бедствия и катастрофы или в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Читать далее...

Вчера у 68 жителей Эстонии был обнаружен коронавирус

Вчера, 13 марта, лаборатория Департамент здоровья обнаружила 68 новых случаев заражения коронавирусом, всего в Эстонии уже 109 зараженных. Читать далее...

МИД призвал туристов из Эстонии быстрее вернуться на родину

Из-за быстрого распространения коронавируса многие страны вводят спецмеры, с которым туристы из Эстонии во время путешествий должны считаться, сообщает Министерство иностранных дел. Читать далее...

Зараженная коронавирусом жительница Эстонии: в сложившейся ситуации вовсе не до шуток

Жительница Выру, у которой вчера диагностировали коронавирус и которая сейчас находится на домашнем лечении, рассказала, как болезнь проявила себя в среду. Читать далее...

Отделения скорой помощи по всей Эстонии меняют тактику приема пациентов

С завтрашнего дня пациентов, обращающихся в отделение скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне, согласно их состоянию здоровья, будут принимать в палатке медицинской сортировки, которую сегодня устанавливают на парковке перед больницей. Читать далее...

В Эстонии временно запрещены церковные службы

Министр народонаселения Рийна Солман встретилась с руководителями Совета церквей Эстонии, чтобы обсудить требования и ограничения, проистекающие из введённого государством чрезвычайного положения. Главы церквей единодушно поддержали инструкции для приходов — как вести себя в сложившейся ситуации. Читать далее...

Министерство финансов объяснило, как потратит взятый в кредит миллиард

Министерство финансов готовится взять кредит на миллиард евро, чтобы подстегнуть предприятия, попавшие в тяжелое положение из-за коронавируса, и снизить влияние кризиса. Читать далее...

Чрезвычайное положение в Эстонии: соцсети vs реальность

Параллельная реальность соцсетей: распространяются фотографии гуляющих по магазинам в противогазах покупателей, люди сами проверяют зараженность коронавирусом, задерживая дыхание на десять секунд, и подсчеты день за днем растущего числа зараженных провозглашают жуткие времена — если сидеть в одиночестве в карантине и мониторить соцсети, может остаться впечатление, будто народ охватил панический страх. Читать далее...

Россия закрывает для иностранцев сухопутные границы