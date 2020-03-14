Богатейшие люди планеты с начала этого года потеряли уже почти триллион долларов

Самые богатые люди мира потеряли в 2020 году $950 млрд или 16% совокупного состояния, посчитал Bloomberg. В начале года суммарное состояние богатейших людей составляло рекордные $6,1 трлн.
12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на $331 млрд, что стало рекордом в рейтинге агентства.
Кто потерял больше всего за день:
глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно — $9,5 млрд;
глава Amazon.com Джефф Безос — $8,1 млрд;
основатель Microsoft Билл Гейтс — $6,9 млрд.
12 марта российские богатейшие люди потеряли $15,4 млрд. Больше всего состояние уменьшилось у совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($1,9 млрд), главы «Норникеля» Владимира Потанина ($1,7 млрд), совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона ($1,65 млрд).
В мире число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 140,7 тысяч, умерли почти 5,4 тысяч человек. За день число заболевших увеличилось на 18,3 тысяч, умерших — почти на 800 человек.