Богатейшие люди планеты с начала этого года потеряли уже почти триллион долларов

12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на $331 млрд, что стало рекордом в рейтинге агентства.

Кто потерял больше всего за день:

глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно — $9,5 млрд;

глава Amazon.com Джефф Безос — $8,1 млрд;

основатель Microsoft Билл Гейтс — $6,9 млрд.

12 марта российские богатейшие люди потеряли $15,4 млрд. Больше всего состояние уменьшилось у совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($1,9 млрд), главы «Норникеля» Владимира Потанина ($1,7 млрд), совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона ($1,65 млрд).