Латвия рассмотрит отмену международных пассажирских перевозок

Кроме того, правительство примет решение о том, стоит ли отменить международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом, а также о разрешении латвийцам и иностранцам, которые проживают в Латвии на постоянной основе, вернуться в Латвию через пограничные пункты в аэропортах, портах, на автодорогах и железных дорогах.