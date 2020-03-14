Латвия рассмотрит отмену международных пассажирских перевозок

В Латвии созвано совместное заседание Совета по кризисному управлению и правительства, на котором будет решаться вопрос о необходимости отмены международных пассажирских перевозок через пункты пересечения границы в аэропорту и портах.
Кроме того, правительство примет решение о том, стоит ли отменить международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом, а также о разрешении латвийцам и иностранцам, которые проживают в Латвии на постоянной основе, вернуться в Латвию через пограничные пункты в аэропортах, портах, на автодорогах и железных дорогах.
Заседание назначено на 15:00, оно пройдет за закрытыми дверьми.
Напомним, в субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.