Президент Кальюлайд: для выхода из кризиса народ должен прилагать усилия сообща

«Дорогие жители Эстонии! Со вчерашнего дня в нашей стране действует чрезвычайное положение, которым руководит премьер-министр. Это было верное решение, важно обеспечить правительству и нашим ведомствам трудовой миры и поддержать их в работе по урегулированию поразившего нас кризиса.

Но ни одно чрезвычайное положение и ни одна кризисная комиссия не смогут нам помочь, если мы все вместе не будем прилагать усилия. Искренне благодарю всех служащих, политиков, обеспечивающих жизненно важные услуги лиц, а также сотрудников детских садов, продавцов в магазинах, водителей автобусов, курьеров доставки еды, журналистов и остальных, поддерживающих работу и жизнеспособность кровеносной системы нашего общества. Все мы впервые оказались в этой ситуации, все мы неизбежно беспокоимся о том, что нам принесет завтрашний день. Но мы все же продолжаем действовать как общество, именно как общество, а не отдельные ведомства, учреждения и комиссии.

Сегодня очень многое зависит от инициативы каждого из нас. Не стоит ждать, пока комиссия примет решение, при необходимости нужно действовать самому, опираясь на здравый смысл и имеющуюся информацию — так действуют многие местные самоуправления. Кризисные комиссии по всей Эстонии принимают меры, которые нужны именно в их регионе.

В защите нуждаются пожилые, больные и слабые — нужно по возможности избегать близких контактов с ними, но поддерживать постоянную связь, например, по телефону. Постараемся сделать так, чтобы людям из групп риска не пришлось ходить в магазины и аптеки. Это по-настоящему опасно для жизни. Благодарю руководителей местных самоуправлений, которые подумали об этом. Надеюсь, что об этом же подумали и все люди помоложе. Вы позвонили своей матери или бабушке и предложили помощь? Сделайте это или найдите живущего поблизости друга или родственника помоложе, который может это сделать!

А вы, руководитель учреждения или предприятия, организовали домашнюю работу своих работников, если это возможно? Подумали о том, как работать безопаснее, если контакты неизбежны? Разделили свой персонал на несколько групп, чтобы создать резерв на тот случай, если вирус поразит первую, работающую группу?

Я верю, что вы это сделали. Еще раз — ни Департамент здоровья, ни правительство, ни кто-либо другой не знаком лучше вас с условиями вашего учреждения, вашей семьи, вашей деревни. Мы все должны подумать, что мы сможем сделать, чтобы создать необходимую для сдерживания вируса социальную дистанцию или оставаться здоровыми даже когда сохранять значительную дистанцию невозможно.