В больнице Курессааре 36-часовая очередь из желающих провериться на коронавирус

Поскольку в субботу утром в больнице Курессааре возникла 36-часовая очередь желающих провериться на коронавирус, медицинское учреждение решило, ожидающие могут сдать тест прямо на автостоянке перед больницей, сообщает ERR.
Поскольку озабоченность людей своим здоровьем велика, то из автомашин тех, кто хочет сдать анализ на коронавирус, образовалась очередь. Однако пробы все-таки берут только у тех, кто заранее зарегистрировался через центр тревоги, а также у тех, кто получил соответствующее разрешение от бригады скорой помощи.
В пятницу вечером больница Курессааре сообщила в соцсетях, что время ожидания тестирования на коронавирус составляет 36 часов из-за нехватки занимающегося этим персонала. Департамент здоровья ответил, что знает о ситуации и ищет выход.