В больнице Курессааре 36-часовая очередь из желающих провериться на коронавирус

Поскольку озабоченность людей своим здоровьем велика, то из автомашин тех, кто хочет сдать анализ на коронавирус, образовалась очередь. Однако пробы все-таки берут только у тех, кто заранее зарегистрировался через центр тревоги, а также у тех, кто получил соответствующее разрешение от бригады скорой помощи.