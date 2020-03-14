Излечившиеся от коронавируса могут страдать от серьезных последствий и после выздоровления

Излечившиеся от вируса могут впоследствии страдать от ухудшения функции легких. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга, где было зарегистрировано более 130 случаев заражения.

Врачи рассказывают, что из десяти переболевших трое пока не смогли полностью восстановиться. В частности они задыхаются при ходьбе, у некоторых функция легких снижается на 20-30%.