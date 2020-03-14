Эстония закрывает острова на замок, пускают только местных жителей

На эти территории разрешено въезжать только людям, имеющим там постоянное местно жительства. Другим это запрещено. Жители других регионов, находящиеся сейчас на островах, могут вернуться домой.

При введении ограничений на передвижение для островов руководитель чрезвычайного положения исходил, в том числе, из пожеланий местных самоуправлений.

Ограничение не распространяется на грузоперевозки и лиц, оказывающих жизненно важные услуги.

Во избежание близких контактов пассажиры на пароме должны оставаться на открытой автомобильной палубе в машине или автобусе. С ограничениями на перевозку пассажиров должны считаться в своей деятельности: TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed, JSC aviation company Transaviabaltika и Diamond Sky. Точные указания даст Министерство экономики и коммуникаций.