Названы предположительные сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может закончиться к июню. Об этом пишет газета New York Post.
По словам специалиста, для этого нужно, чтобы все страны мобилизовались для борьбы с заболеванием. При таком условии, уверен Чжун Наньшань, для победы потребуются считанные месяцы.
По его мнению, наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение вируса.
При этом Чжун Наньшань предупредил, что пандемия может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры по борьбе с ним.
Для предотвращения распространения заболевания в других странах необходимо соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также предпринимать усилия на национальном уровне, считают в Китае.
В связи с замедлением распространения коронавируса китайские власти ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство. Количество зарегистрированных в материковой части Китая случаев COVID-19 составило 80 793, из них 62 793 человека уже выздоровели и выписаны из больницы.