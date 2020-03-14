Названы предположительные сроки окончания пандемии коронавируса

По словам специалиста, для этого нужно, чтобы все страны мобилизовались для борьбы с заболеванием. При таком условии, уверен Чжун Наньшань, для победы потребуются считанные месяцы.

По его мнению, наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение вируса.

При этом Чжун Наньшань предупредил, что пандемия может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры по борьбе с ним.

Для предотвращения распространения заболевания в других странах необходимо соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также предпринимать усилия на национальном уровне, считают в Китае.