Карантин без айфона: компания Apple закрывает все магазины, кроме китайских

"На своих рабочих местах и в наших сообществах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит $15 млн для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.