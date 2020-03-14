Сб, 14.03.2020
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Карантин без айфона: компания Apple закрывает все магазины, кроме китайских

iPhone.

ФОТО: Ng Han Guan/AP

Компания Apple закрывает до 27 марта все свои магазины  вне материкового Китая  из-за эпидемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Apple Тим Кук.

"На своих рабочих местах и в наших сообществах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит  $15 млн  для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.

Все работники закрытых магазинов Apple продолжат получать зарплату во время вынужденного простоя, пишет Bloomberg.

Кроме того, Apple перевела всех своих сотрудников вне Китая на удалённую работу, где это это возможно.

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