Карантин без айфона: компания Apple закрывает все магазины, кроме китайских

Компания Apple закрывает до 27 марта все свои магазины вне материкового Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Apple Тим Кук.
"На своих рабочих местах и в наших сообществах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит $15 млн для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.
Все работники закрытых магазинов Apple продолжат получать зарплату во время вынужденного простоя, пишет Bloomberg.
Кроме того, Apple перевела всех своих сотрудников вне Китая на удалённую работу, где это это возможно.