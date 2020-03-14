Власти Тарту требуют от премьера более жестких мер, включая закрытие границы

Глава тартуской антикризисной группы, мэр Урмас Клаас, объяснил, что согласно предложениею властей Тарту, следует наложить дополнительные ограничения на предоставление услуг сектора развлечений и досуга и косметических услуг, а также прекратить использование спортивных и других тренировочных залов независимо от формы собственности. Торговые центры, согласно предложению города Тарту, должны быть закрыты; открыты могут быть только продуктовые магазины и аптеки. В общественном транспорте должны быть введены дополнительные ограничения на междугородних маршрутов или вовсе закрыт междугородний общественный транспорт. Тарту также предлагает закрыть эстонскую границу.

По словам Урмаса Клааса, с учетом оценки текущей ситуации, уже предпринятые меры недостаточны для предотвращения распространения коронавируса. «Мы приняли ряд мер для предотвращения распространения вируса в Тарту, но мы обеспокоены тем, что некоторые меры станут бесполезными, поскольку частные увеселительные заведения продолжают работать. Открыты спортивные клубы, спортивные залы и детские площадки», - добавил мэр.