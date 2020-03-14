Сб, 14.03.2020
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Власти Тарту требуют от премьера более жестких мер, включая закрытие границы

Tartu raekoda.

ФОТО: Margus Ansu / Tartu Postimees

Сегодня, 14 марта, антикризисная группа управы Тарту направила правительству предложения о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, которые включают в себя вопросы, связанные с развлекательными услугами, торговыми центрами и государственной границей, пишет Tartu Postimees.

Глава тартуской антикризисной группы, мэр Урмас Клаас, объяснил, что согласно предложениею властей Тарту, следует наложить дополнительные ограничения на предоставление услуг сектора развлечений и досуга и косметических услуг, а также прекратить использование спортивных и других тренировочных залов независимо от формы собственности. Торговые центры, согласно предложению города Тарту, должны быть закрыты; открыты могут быть только продуктовые магазины и аптеки. В общественном транспорте должны быть введены дополнительные ограничения на  междугородних маршрутов или вовсе закрыт междугородний общественный транспорт. Тарту также предлагает закрыть эстонскую границу.

По словам Урмаса Клааса, с учетом оценки текущей ситуации, уже предпринятые меры недостаточны для предотвращения распространения коронавируса. «Мы приняли ряд мер для предотвращения распространения вируса в Тарту, но мы обеспокоены тем, что некоторые меры станут бесполезными, поскольку частные увеселительные заведения продолжают работать. Открыты спортивные клубы, спортивные залы и детские площадки», - добавил мэр.

По мнению мэрии Тарту, ограничения должны быть общенациональными и единообразными и должны основываться на цели минимизации ненужных прямых контактов с людьми и ненужных перемещений. Управа  считает, что если правительство не введет ограничений на предоставление услуг, мэрия Тарту будет вынуждена сама принять эти меры на административной территории города Тарту.

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