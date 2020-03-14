Сб, 14.03.2020
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В Великобритании коронавирус диагностирован у новорожденного

Лондон

ФОТО: Aaron Chown/PA

В Великобритании обнаружили коронавирус у новорожденного ребенка. Это, как полагают, самый молодой человек с новым вирусом в стране, сообщает The Guardian.

Мать ребенка, которую за несколько дней до рождения с подозрением на пневмонию доставили в больницу в северном Лондоне, также заразилась вирусом.

Результаты теста получили после родов. Через минуты после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который подтвердился.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

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