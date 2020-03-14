Распоряжение Правительства Эстонской Республики № 77 от 13 марта 2020 года. Введение и применение чрезвычайных мер

Правительство Эстонской Республики

Введение и применение чрезвычайных мер

В соответствии с введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики» чрезвычайным положением правительство постановляет:

1. На основании п. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение в учебных заведениях, приостановить регулярную учебную работу в учебных заведениях начиная с 16 марта 2020 года и перевести их на дистанционную форму обучения, в том числе:

1) во всех основных школах, гимназиях, профессиональных и высших учебных заведениях в незамедлительном порядке провести инфодни и снабдить всех учащихся необходимыми для проведения дистанционного обучения учебными материалами;

2) правительство или руководитель чрезвычайного положения устанавливает отдельные меры в отношении учебной работы учащихся с особыми потребностями;

3) режим и порядок работы детских садов и учреждений по уходу за детьми утверждается их руководителями;

4) приостановить деятельность кружков по интересам и внешкольное обучение (за исключением тех случаев, когда есть возможность дистанционного обучения), а также деятельность детских и молодежных центров и лагерей;

5) указанные в подпунктах 1-4 меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

2. Органичения, установленные в пункте 1, не распространяются на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность университетов и научных учреждений.

3. На основании п. 1 ст. 32 Закона о чрезвычайных ситуациях с 13 марта по 1 мая 2020 года запретить все публичные собрания, киносеансы, работу ночных клубов, представления и спектакли, концерты и конференции, спортивные мероприятия и походы, а также на основании п. 1 ст. 32 запретить посещение музеев и других выставочных учреждений.

4. На основании п. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях установить ограничение на свободное передвижение пассажиров, путешествующих в прогулочных и увеселительных целях по маршруту Таллинн–Стокгольм–Таллинн.

5. На основании п. 1 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях установить следующие ограничения на свободное передвижение: 1) запрет на посещение пациентов в попечительских учреждениях и больницах; 2) запрет на посещение заключенных в пенитенциарных учреждениях.

6. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной и телекоммуникационной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

7. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке. Пояснительная записка к распоряжению опубликована на домашней странице Правительства Эстонской Республики.

В случае невыполнения соответствующих установленным требованиям мер применяются указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка средства административного принуждения. Распоряжение можно оспорить в порядке, утвержденном Административно-процессуальным кодексом.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп