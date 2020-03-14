Novatours обещает вернуть туристов из Египта и с Канар плановыми авиарейсами

Те, кто забронировал пакет или авиабилет в Хургаду, Шарм-эль-Шейх или Тенерифе с 14 марта по 15 апреля, могут обменять пакет или авиабилет на другие исходящие рейсы или другие направления Novatours или авиабилеты, заявило предприятие.

С теми, кто забронировал пакет или авиабилет на поездки, на которые распространяются специальные меры, Novatours свяжется в понедельник.

«Мы понимаем, что распространение коронавируса и чрезвычайное положение ставили всех перед проблемами, - говорится в сообщении турфирмы. - Мы реагируем на изменения ситуации и следуем рекомендациям правительства и других компетентных органов, таких как Департамент здоровья и Министерство иностранных дел. Наряду с контактами с государственными учреждениями мы ежедневно контактируем и с нашими партнерами и представителями на местах. О возможных изменениях или переменах мы уведомляем незамедлительно".