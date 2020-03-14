Старый город: утро первого января, катастрофа, плохой сон

Как передавали эстонские СМИ вчера, загрузка гостиниц в Таллинне упала с привычных для марта 70 процентов до 10-15. Такого, как говорят старожилы, не было даже осенью 2008 года, тогда народ хоть и был без денег, но летать-путешествовать не боялся. Как рассказал источник в руководстве одной гостиничной сети, ситуация - критическая: "Мы понимали, что что-то случится и будет нашей отрасли плохо. Но чтобы так плохо... Все это выглядит как первый день после атомной бомбардировки. Все, кто могли, свои бронировки аннулировали. Гостиницы сейчас пусты".

Всегда шумная Ратушная плошадь сейчас выглядит пустынной ФОТО: Rus.Postimees

Пусты не только гостиницы: простая прогулка по Старому городу показывает, что пусты сувенирные лавки, рестораны, кафе. Да, на Ратушной площади и на пути к ней со стороны площади Виру в точках общепита народ есть, но это, как в один голос заявляют работники этих мест, напоминает утро Нового года: отдельные смельчаки лениво попивают кофе и шутят на тему коронавируса.

Компания из Хельсинки рассказала, что в Таллинн они приехали на один день потому, что, по их мнению хуже уже быть не может: "Какая разница где сейчас мы. Таллинн, Хельсинки, Австралия - везде этот чертов вирус, везде эта чертова паника. Пока еще есть возможность куда-то поехать, мы это используем. Надеемся, что дальше будет только лучше. Так должно быть", - сказал репортеру житель Хельсинки Юрьо Аалтонен.

Сейчас на Ратушной площади открыто лишь пара террас. Заполнена однако лишь одна из них. ФОТО: Rus.Postimees

Всего за два часа прогулки по Старому городу попались на пути только 14 пар туристов - Старый город сейчас похож действительно на первоянварский: вместо шумных разноязычных толп - отдельные туристы, которые, по их словам, скорее довольны пустотой Старого Таллинна. Барт и Ян приехали в Таллинн из Голландии в четверг. В один голос они заявляют, что им такой пустой Таллинн нравится: "Мы планировали давно посетить Таллинн. А что касается коронавируса и ситуации в Эстонии, то у нас в Голландии ситуация еще хуже. Думаю, что панику создают сами люди. Надо просто переждать этот момент, потерпеть. Скоро все будет окей. Мы не хотели отменять свою поездку" - сказал Барт. "Непривычно, конечно, что нет людей на улице, - вторит ему Ян, - наш отель тоже практически пустой, самолет был также пустой, но зато можно спокойно побродить по Таллинну - в такие моменты он кажется как на картинке. Красивая у Эстонии столица".

Барт и Ян, туристы из Голландии, не боятся коронавируса. ФОТО: Rus.Postimees

Российских туристов в Старом городе ранним вечером удалось встретить всего шесть человек, все они жители Москвы. По их словам коронавирус стал шоком для всех, но отменять поездки некоторые не решились, так как, по словам москвичей, неопределенность в России может скоро поставить крест на возможных путешествиях в Европу.

Улица Виру около 16:00 в субботу. ФОТО: Rus.Postimees