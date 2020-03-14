Сб, 14.03.2020
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Галерея ⟩ На эстонских границах ужесточается контроль

Департамент полиции и погранохраны начал осуществлять дополнительный пограничный контроль в отношении прибывающих в страну как по суше, так и морем, пишет Postimees.

При въезде в Эстонию человек должен предоставить на пограничном контрольно-пропускном пункте информацию о своем маршруте путешествия, попутчиках, возможном контакте с инфекционными людьми и о том, были ли у него / нее симптомы вирусных заболеваний в последние дни.

Люди также могут распечатать и заполнить анкету до того, как пересекать границу. При необходимости полиция задаст дополнительные вопросы.

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