Галерея ⟩ На эстонских границах ужесточается контроль

Департамент полиции и погранохраны начал осуществлять дополнительный пограничный контроль в отношении прибывающих в страну как по суше, так и морем, пишет Postimees.
При въезде в Эстонию человек должен предоставить на пограничном контрольно-пропускном пункте информацию о своем маршруте путешествия, попутчиках, возможном контакте с инфекционными людьми и о том, были ли у него / нее симптомы вирусных заболеваний в последние дни.
Люди также могут распечатать и заполнить анкету до того, как пересекать границу. При необходимости полиция задаст дополнительные вопросы.