Галерея ⟩ На эстонских границах ужесточается контроль

При въезде в Эстонию человек должен предоставить на пограничном контрольно-пропускном пункте информацию о своем маршруте путешествия, попутчиках, возможном контакте с инфекционными людьми и о том, были ли у него / нее симптомы вирусных заболеваний в последние дни.