Прийт Хыбемяги: в действительности зараженных у нас от 1000 до 10000 человек

По сегодняшним данным, как утверждает эксперт радио Kuku Прийт Хыбемяги количество зараженных в Эстонии может составить до 10000 человек, передает Postimees.
Такую цифру Хыбемяги озвучил в программе Keskpäevatund . По его словам, в Эстонии допустили ошибку, что вирус пустили на Сааремаа. Он сказал, что распространение заразных болезней и количество носителей вируса это неслучайные цифры. Исследователи вирусов знают довольно точно, как вирусы распространяются в зависимости от предпринятых мер.
"Используя экспоненциальную формулу распространения, а в Эстонии сейчас около 110 больных коронавирусом, то можно предположить, что сейчас заразившихся от 1000 до 10000. Точно сказать нельзя. Статистика по коронавирусу приведена по 45 000 случаев, которые случились в Китае. 80 процентов случаев - легкие, 14 - серьезные. 4,7 - критические и требуют кислородных аппаратов. Этих аппаратов у нас так много нет. В Северо-Эстонской региональной больнице их всего 52. Плохой сценарий приведет к обрушению системы здравоохранения, если больницы будут работать на пределе возможностей, а их работники сами заболеют. И я не говорю об Италии. Я говорю о тщательном анализе. Это не то, что я вот прямо сейчас выдумал. Это все жестокие факты, которые проанализированы", - заключил Хыбемяги.