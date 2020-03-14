Прийт Хыбемяги: в действительности зараженных у нас от 1000 до 10000 человек

"Используя экспоненциальную формулу распространения, а в Эстонии сейчас около 110 больных коронавирусом, то можно предположить, что сейчас заразившихся от 1000 до 10000. Точно сказать нельзя. Статистика по коронавирусу приведена по 45 000 случаев, которые случились в Китае. 80 процентов случаев - легкие, 14 - серьезные. 4,7 - критические и требуют кислородных аппаратов. Этих аппаратов у нас так много нет. В Северо-Эстонской региональной больнице их всего 52. Плохой сценарий приведет к обрушению системы здравоохранения, если больницы будут работать на пределе возможностей, а их работники сами заболеют. И я не говорю об Италии. Я говорю о тщательном анализе. Это не то, что я вот прямо сейчас выдумал. Это все жестокие факты, которые проанализированы", - заключил Хыбемяги.