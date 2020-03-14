«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.

В качестве причины подобного решения «Йокерит» назвал рекомендации правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса. Власти страны ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников свыше 500 человек.

Ранее в субботу о снятии «Йокерита» с Кубка Гагарина сообщили «Чемпионат» и финское издание Yle. Пресс-служба КХЛ назвала эту информацию неверной.