«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

Отказ от участия в четвертьфинальной серии против СКА финский клуб объяснил заботой о спортсменах и болельщиках, передает РБК.
«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
В качестве причины подобного решения «Йокерит» назвал рекомендации правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса. Власти страны ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников свыше 500 человек.
Ранее в субботу о снятии «Йокерита» с Кубка Гагарина сообщили «Чемпионат» и финское издание Yle. Пресс-служба КХЛ назвала эту информацию неверной.
«Принимая решение о снятии с Кубка Гагарина, мы руководствовались заботой о спортсменах и болельщиках. Первым делом мы обсудили ситуацию с врачами команды и хоккеистами. Решение было тяжелым, но необходимым», — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри.