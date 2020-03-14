Сегодня коронавирус обошел стороной уезд Ярвамаа

Советник Департамента здоровья по связям со СМИ Ейке Кингсепп подтвердила, что сегодняшний день не принес сообщений о распространении коронавируса в Ярваском уезде:

В настоящее время известно, что в Пярну сегодня добавилось шесть новых случаев.

К 6:15 вечера к числу проанализированных проб добавились шесть положительных образцов из Пярну, таким образом, общее число случаев коронавируса в Эстонии достигло 115-и.