Сб, 14.03.2020
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Сегодня коронавирус обошел стороной уезд Ярвамаа

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suletud asutused.

ФОТО: Vladislav Musakko

Департамент здоровья подтвердил, что среди добавившихся сегодня новых зараженных коронавирусом нет никого из Ярвамаа.

Советник Департамента здоровья по связям со СМИ Ейке Кингсепп подтвердила, что сегодняшний день не принес сообщений о распространении коронавируса в Ярваском уезде: 

В настоящее время известно, что в Пярну сегодня добавилось шесть новых случаев.

К 6:15 вечера к числу проанализированных проб добавились шесть положительных образцов из Пярну, таким образом, общее число случаев коронавируса в Эстонии достигло 115-и. 

Остальные взятые сегодня пробы находятся в стадии анализа, о результатах Департамент здоровья сообщит завтра утром.

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