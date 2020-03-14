Семейные врачи обратились к жителям Эстонии: звоните только по делу!

Круглосуточный телефон семейных врачей подвергся невиданной нагрузке. Всех звонящих на телефон 1220 просят обращаться только с вопросами, которые касаются здоровья, однако, к сожалению, обращения граждан далеки от вопросов здоровья.

"Мы очень просим: пожалуйста, звоните только в случае проблем со здоровьем. Это необходимо для того, чтобы все те, у кого действительно есть проблемы, могли получить помощь - заявил пресс-секретарь телефонной линии семейных врачей - Нагрузка сейчас у нас огромная и только растет. Поэтому надо дать возможность нам делать свою работу.