Сб, 14.03.2020
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Семейные врачи обратились к жителям Эстонии: звоните только по делу!

Позвонив на консультационный телефон 1220, который работает круглосуточно, можно получить профессиональный совет врача по вопросам здоровья. На фото: семейный врач Лаури Лаас.

ФОТО: Марина Пушкарь

Консультационный телефон семейных врачей перегружен. Как передает Postimees, теперь врачей вместо вопросов о проблемах со здоровьем спрашивают о том, как организовать свою жизнь в условиях кризиса.

Круглосуточный телефон семейных врачей подвергся невиданной нагрузке. Всех звонящих на телефон 1220 просят обращаться только с вопросами, которые касаются здоровья, однако, к сожалению, обращения граждан далеки от вопросов здоровья.

"Мы очень просим: пожалуйста, звоните только в случае проблем со здоровьем. Это необходимо для того, чтобы все те, у кого действительно есть проблемы, могли получить помощь - заявил пресс-секретарь телефонной линии семейных врачей - Нагрузка сейчас у нас огромная и только растет. Поэтому надо дать возможность нам делать свою работу.

Служба здравоохранения советует жителям Эстонии, которые подозревают у себя наличие коронавируса, до вызова скорой помощи обратиться к своему семейному врачу, либо обратиться на консультационную линию семейных врачей по телефону 1220.

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