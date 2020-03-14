Краткий обзор ⟩ Как развивается ситуация с коронавирусом в разных странах мира

АВСТРИЯ: Правительство выделило четыре миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

БЕЛЬГИЯ: Из 1739 недавно проведенных тестов 133 оказались положительными на коронавирус, а всего стране было диагностировано 689 зараженных (10 500 тестов).

ФИЛИППИНЫ: Сегодня стало известно о 34 новых случаях, всего их 98. В столице страны Маниле действуют карантинные меры.

ИСПАНИЯ: Премьер-министр Педро Санчес объявил чрезвычайное положение, что означает, среди прочего, что испанцы могут выходить из дома только на работу, в продуктовый магазин и в аптеку. Владелец Zara Inditex объявил, что он временно закроет все свои магазины в Испании. Севилья, Гранада и Кордова объявили, что их знаменитые пасхальные шествия будут отменены в этом году.

ИНДОНЕЗИЯ: В столице Джакарте все школы с понедельника переводятся на дистанционное обучение минимум на две недели.

ИРАН: Официальное число случаев смерти от коронавируса сегодня возросло до 611. Официальное число зараженных составляет 12 729 человек.

КАМБОДЖА: Запретила въезд в страну гражданам Испании, Италии, Франции, Германии и США.

ГРЕЦИЯ: Сегодня сообщила о втором и третьем случаях смертей от коронавируса.

ЛИТВА: В настоящее время правительство взвешивает возможность введения ограничений. По имеющейся информации, въезд в страну иностранцам планируется запретить, кроме членов семей граждан Литвы и проживающих там лиц с видом на жительство. В случае граждан Эстонии и Латвии рассматривается вопрос о создании гуманитарного коридора, позволяющего им вернуться домой.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Сообщила сегодня, что в стране второй день подряд число выздоровевших превышает число новых зараженных.

ЛАТВИЯ: Сообщила сегодня о 9 новых случаях, общее число увеличилось до 26.

МАЛАЙЗИЯ: Сообщила о 41 новом случае - все они связаны с религиозным мероприятием в Куала-Лумпуре, где участвовало около 10 000 человек.

МАРОККО: Приостановлены полеты в Бельгию, Голландию, Португалию и Германию.

НАМИБИЯ: Сообщила сегодня о двух первых случаях заболевания.

НОРВЕГИЯ: Сегодня порекомендовала своим гражданам избегать выезда за границу на месяц, а тем, кто сейчас находится за границей, как можно скорее вернуться домой.

Девять национальных аэропортов закроются 18 марта. Аэропорт Осло Гардермоен продолжит работать в обычном режиме. Все иностранцы из-за пределов скандинавских стран будут высланы, если у них нет места, чтобы остаться в карантине в течение 14 дней. В ожидании обратного рейса пассажиры будут помещены на карантин в отеле аэропорта.

ПОЛЬША: Взвешивает возможность переноса намеченных на май президентских выборов.

Сегодня в полночь на всех пунктах пересечения границы будут вновь введены пограничные проверки, и иностранные граждане больше не смогут въезжать в Польшу. Международные воздушные и железнодорожные перевозки будут приостановлены.

РУАНДА: Подтвердила сегодня первый случай; заболевший - гражданин Индии, прибывший 8 марта из Мумбаи.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Приостановила сегодня на две недели все международные полеты.

ШВЕЙЦАРИЯ: Армия заявила, что готова послать войска, чтобы помочь с пандемией COVID-19. В понедельник Силы обороны мобилизуют один из четырех госпитальных батальонов для борьбы с кризисом. В этой стране более 1000 инфицированных.

Дочерняя компания Lufthansa - Swiss International - выводит из эксплуатации половину своего авиапарка для экономии средств и сокращает рабочие часы летного персонала.

ДАНИЯ: Внешняя граница была закрыта сегодня до 13 апреля, в страну пускают жителей Дании, работающих в Дании не-датчан, а также товары. В настоящее время транзитные пассажиры могут по-прежнему возвращаться домой через датские аэропорты. Людям, которые не живут в Дании и не поставляют продукты питания в страну, запрещен въезд. Датчанам, которые путешествуют, рекомендуется вернуться в Данию, им разрешено вернуться домой, но иностранцам разрешено въезжать в страну только по уважительной причине.

США: За немногими исключениями, военнослужащим запрещены любые поездки внутри страны.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Прибывающие в страну иностранцы должны пройти 14-дневный карантин.