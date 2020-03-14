ВАЖНО ⟩ Клиника Тартуского университета меняет режим работы

- Как будет реорганизована работа клиники?

- Первое распоряжение связано с изменением порядка обращения в ЭМО. С сегодняшнего дня, 14 марта, у отделения неотложной помощи установлен мобильный триажный кабинет, чтобы предотвратить бесконтрольное распространение вируса в помещениях больницы. Мобильный триаж (распределение больных по категориям по состоянию пациента и скорости необходимости оказания помощи – ред.) должны проходить все, кто самостоятельно обращается в отделение неотложной помощи. В триажном кабинете собирается анамнез пациента (первоначальное описание состояния – ред.) и выясняется необходимость дальнейшего лечения. В мобильном кабинете работают работники отделения ЭМО, которые одеты в защитную одежду для предотвращения распространения вируса Covid-19.

Второе изменение – отмена планового амбулаторного и стационарного лечения в период с 18 по 31 марта 2020 года, которая одобрена Департаментом здоровья. Изменение исходит из чрезвычайного положения, а также цели защитить как работников, так и пациентов. Поэтому переносятся все плановые приемы у врачей-специалистов, плановое больничное лечение, а также другие плановые услуги. Работники клиники постепенно связываются с пациентами, но все пациенты и сами могут аннулировать свой прием на сайте, а также забронировать новое время. Изменение не касается неотложного лечения и услуги родовспоможения. Информация о других исключениях будет отправлена в начале новой недели. Оказание жизненно важных амбулаторных услуг (лечение от рака, диализ) будет продолжено.

- Часть врачей останутся дома?

Одной из задач команды кризисного управления является сбор информации о ресурсах персонала. Точная организация работы разрабатывается и очень сильно зависит от специализации врачей, характера работы и рабочего графика. По возможности, пациентов будут консультировать с помощью цифровых решений, и поскольку весьма вероятно увеличение нагрузки на отделение неотложной помощи, освобождающийся за счет плановой работы персонал является ценным дополнительным ресурсом. Мы составим рабочий распорядок так, чтобы в больнице находились только связанные с лечением врачи.

- Есть ли план начать выписывать людей из больницы?

- Все находящиеся сейчас на больничном лечении пациенты получат лечение так, как это предусмотрено, а выписывать их будут тогда, когда позволит их состояние.

- Что будет с человеком, пережившим инсульт или инфаркт, который больше не нуждается в интенсивном лечении?

- Если пациент больше не нуждается в интенсиве, но все же нуждается в больничном лечении, то его поместят в более подходящее ему отделение Клиники (или в какую-то другую больницу Клиники ТУ), учитывая и эпидемиологическое положение.

- Что будет с онкологическими больными, которые приходят на химиотерапию или на диализ?

- Пациенты не останутся без жизненно важного лечения, химиотерапия и диализ, конечно, должны продолжиться. Команда кризисного управления больницы вместе с отделениями расставит приоритеты, в каких случаях лечение обязательно должно продолжиться. Об этом пациентов и общественность будут оповещать в текущем режиме. Просим сохранять спокойствие и переждать ситуацию. По некоторым специализациям сейчас предлагаются телефонные и интернет-консультации (психиатрическая клиника, клиника мужских болезней), но во всех отделениях так не сделать. Поэтому для защиты как работников, так и пациентов лучшим решением будет отложить плановое лечение и процедуры.

- Так в ЭМО можно все же обращаться, если я упала, обожгла руку или получила какую-то другую травму?

- Одной из причин ограничения плановой работы и было желание сосредоточиться как на возможном приеме пациентов с коронавирусом и их лечении, так и на обеспечении неотложного приема. Работа ЭМО и травмпункта продолжится. С проблемами, находящимися в компетенции семейных врачей, просим обращаться к семейным врачам, или на инфолинию семейных врачей 1220. В ЭМО могут по-прежнему приходить пациенты, у которых возникла внезапная опасная для жизни проблема со здоровьем или травма.