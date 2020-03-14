Трамп сдал тест на коронавирус

Представителей прессы он заверил, что температура у него в норме, а чувствует он себя хорошо, сообщает USA Today.

Глава Белого дома также заверил, что проверять состояние здоровье будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и вице-президентом Майком Пенсом. Температуру также стали мерить у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием главы государства.

На вопрос одного из репортеров, почему он по-прежнему пожимает руки собеседникам несмотря на рекомендации врачей, Трамп ответил, что это давно вошло у него в привычку. При этом американский президент допустил, что в течение продолжительного времени придется этого не делать.

Трамп также привел в пример Apple, которая закрыла фирменные магазины по всему миру в связи с распространением коронавируса. По его словам, таким образом должны поступить и другие американские компании.