Трамп сдал тест на коронавирус

Президент поблагодарил Apple, которая приняла решение закрыть свои фирменные магазины по всему миру, передает РБК.
Представителей прессы он заверил, что температура у него в норме, а чувствует он себя хорошо, сообщает USA Today.
Глава Белого дома также заверил, что проверять состояние здоровье будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и вице-президентом Майком Пенсом. Температуру также стали мерить у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием главы государства.
На вопрос одного из репортеров, почему он по-прежнему пожимает руки собеседникам несмотря на рекомендации врачей, Трамп ответил, что это давно вошло у него в привычку. При этом американский президент допустил, что в течение продолжительного времени придется этого не делать.
Трамп также привел в пример Apple, которая закрыла фирменные магазины по всему миру в связи с распространением коронавируса. По его словам, таким образом должны поступить и другие американские компании.
Опасения за здоровье Трампа появились после его встреч с конгрессменами, которые могли контактировать с инфицированным во время съезда консерваторов, а также после общения президента с членами бразильской делегации. У одного из ее участников позже было выявлено наличие болезни.