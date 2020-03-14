Ратас в Икла: целый день идет обсуждение о полном закрытии границы

Посещавший сегодня эстонские пограничные пункты, Таллиннский порт и аэропорт премьер-министр Юри Ратас в 17.30 на вертолете прилетел в Икла, пишет Pärnu Postimees. Он отметил, что весь день идет обсуждение возможности закрытия государственной границы: «Я попросил правительство республики собраться сегодня вечером».