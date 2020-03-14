Ратас в Икла: целый день идет обсуждение о полном закрытии границы

Посещавший сегодня эстонские пограничные пункты, Таллиннский порт и аэропорт премьер-министр Юри Ратас в 17.30 на вертолете прилетел в Икла, пишет Pärnu Postimees. Он отметил, что весь день идет обсуждение возможности закрытия государственной границы: «Я попросил правительство республики собраться сегодня вечером».
«Как видите, дорогие журналисты и жители Эстонии, ситуация постоянно меняется, поэтому нельзя исключать, что мы предпримем следующие шаги и в ближайшие часы и дни примем следующие решения», - сказал премьер.
Ратас поблагодарил в видеоинтервью всех, кто работает на передовой: полицию и пограничников, кайтселийтчиков, медицинских работников, таможенников и налоговиков.