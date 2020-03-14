Маргус Пунаб: самоизоляция в Эстонии не работает, надо закрывать детсады, границы, останавливать общественный транспорт

Ведущий андролог Эстонии Маргус Пунаб прокомментировал в социальной сети действия правительства Эстонии, отметив, что принятых на сегодня мер недостаточно, передает Postimees.
Пунаб призвал в социальной сети принять самые радикальные меры, чтобы обуздать эпидемию коронавируса. По его словам, ситуация ужасная, эпидемия распространятся, а меры правительства не являются достаточными.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым часом. Прикладываемые меры не являются эффективными, когда вирус выбрал экспоненциальный путь распространения. Самокарантин не работает! Сегодняшнее распространение коронавируса подвергает опасности способность нашей медицинской системы помогать больным с более тяжелыми заболеваниями", - констатирует Пунаб.
Пунаб предлагает в качестве радикальных мер электронную слежку за находящимися в карантине, а также полное закрытие детсадов, границ и запрещение на собрание более пяти человек.