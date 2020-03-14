Министерство настоятельно рекомендует турфирмам срочно вернуть всех туристов домой
Сегодня Министерство экономики и коммуникаций направлит всем компаниям сектора туристических услуг и профессиональным ассоциациям письмо с настоятельным призывом вернуть всех клиентов из-за границы домой не позднее утра среды. Министерство в данной ситуации просим понимания и оперативных действий со стороны поставщиков туристических услуг.
«В ситуации, когда распространение коронавируса растет, а страны закрывают свои границы, имеет смысл вернуть своих людей домой», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас
Он добавил, что вероятность того, что возвращение будет очень трудным или даже невозможным, увеличивается с каждым часом.
Пресс-служба министерства в пресс-сообщении подчеркивает, что ситуация быстро меняется и в некоторые страны въехать уже невозможно или есть риск попасть в карантин.
"Поэтому мы настоятельно рекомендуем туристическим компаниям организовать немедленное возвращение в Эстонию тех, кто в настоящее время путешествует", - указывает Минэкономики.
«Безопасность пассажиров и безопасное возвращение домой являются приоритетом для нас, и мы призываем туристических компании действовать быстро», - сказал Аас.
Также целесообразно следовать рекомендациям Министерства иностранных дел не ездить за границу и не приглашать иностранных граждан в Эстонию в ближайшие месяцы. После возвращения из поездки, если это зона риска, жители Эстонии и иностранцы должны быть изолированы на две недели.
Если путешественник, находящийся в турпоездке в рамках пакета, оказывается «в ловушке» за границей, в соответствии с § 8781 Обязательственно-правового закона, туроператор обязан незамедлительно оказать помощь путешественнику, терпящему бедствие, в частности, предоставить соответствующую информацию о здравоохранении, местных органах власти и консульской помощи. Если из-за неизбежных и чрезвычайных обстоятельств невозможно организовать обратный рейс пассажира, как это оговорено в договоре, туроператор оплачивает необходимое проживание до 3 ночей на пассажира.