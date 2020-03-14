Министерство настоятельно рекомендует турфирмам срочно вернуть всех туристов домой

«В ситуации, когда распространение коронавируса растет, а страны закрывают свои границы, имеет смысл вернуть своих людей домой», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас

Он добавил, что вероятность того, что возвращение будет очень трудным или даже невозможным, увеличивается с каждым часом.

Пресс-служба министерства в пресс-сообщении подчеркивает, что ситуация быстро меняется и в некоторые страны въехать уже невозможно или есть риск попасть в карантин.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем туристическим компаниям организовать немедленное возвращение в Эстонию тех, кто в настоящее время путешествует", - указывает Минэкономики.

«Безопасность пассажиров и безопасное возвращение домой являются приоритетом для нас, и мы призываем туристических компании действовать быстро», - сказал Аас.

Также целесообразно следовать рекомендациям Министерства иностранных дел не ездить за границу и не приглашать иностранных граждан в Эстонию в ближайшие месяцы. После возвращения из поездки, если это зона риска, жители Эстонии и иностранцы должны быть изолированы на две недели.