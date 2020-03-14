Сб, 14.03.2020
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В Литве с понедельника вводится карантин

Leedu peaminister Saulius Skvernelis presidendivalimiste teise vooru ei pääsenud ning lubas järgmise riigipea ametisse saades valitsusjuhi kohalt tagasi astuda. FOTO: Valda Kalnina/Epa/Scanpix

ФОТО: Valda Kalnina/EPA/Scanpix

В субботу правительство Литвы решило, что с понедельника в стране вводится карантин с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. 

"Литовское правительство решает объявить карантин по всей Литовской Республике", – заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.  

С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов  за исключением продовольственных. 

Запреты не будут касаться движения товаров.  

С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, ранее сообщило правительство.  

В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.

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