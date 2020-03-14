В Литве с понедельника вводится карантин

В субботу правительство Литвы решило, что с понедельника в стране вводится карантин с тем, чтобы остановить распространение коронавируса.
"Литовское правительство решает объявить карантин по всей Литовской Республике", – заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.
С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов за исключением продовольственных.
Запреты не будут касаться движения товаров.
С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, ранее сообщило правительство.
В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.