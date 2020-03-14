За несоблюдение карантина — уголовное преследование

Если инфицированное коронавирусом лицо не будет предпринимать предписанные Службой неотложной медицинской помощи меры предосторожности, против него может быть возбуждено уголовное дело. Об этом в интервью телеканалу LTV в программе Panorāma заявил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс.
Он также отметил, что нарушением считается и случай, если в одном месте собирается более 50 человек.
По словам Гиргенса, пандемия вируса — это большой вызов для наших служб, всем необходимы дополнительные ресуры для быстрого реагирования, однако панике места нет.