Сб, 14.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд

За несоблюдение карантина — уголовное преследование

Рига

ФОТО: Shutterstock

Если инфицированное коронавирусом лицо не будет предпринимать предписанные Службой неотложной медицинской помощи меры предосторожности, против него может быть возбуждено уголовное дело. Об этом в интервью телеканалу LTV в программе Panorāma заявил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс.

Он также отметил, что нарушением считается и случай, если в одном месте собирается более 50 человек.

По словам Гиргенса, пандемия вируса — это большой вызов для наших служб, всем необходимы дополнительные ресуры для быстрого реагирования, однако панике места нет.

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