Эстония закрыла границы для иностранцев

Также правительство поддержало распоряжение руководителя чрезвычайного положения премьер-министра Юри Ратаса, которым уточняется режим пересечения границы.

«Правительство решило в целях ограничения распространения вируса и защиты здоровья всех нас временно восстановить пограничный контроль на всем протяжении государственной границы», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Естественно, все жители Эстонии и их близкие родственники смогут вернуться в страну. Мы также обеспечим въезд необходимого торгового и грузового транспорта, если у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания», - уточнил премьер-министр. «В Эстонии достаточные запасы продовольствия, как на складах магазинов, так и в государственном резерве. Поэтому нет причин опасаться нехватки продуктов питания или товаров первой необходимости. В магазинах есть смысл разом покупать только то, что действительно нужно», - добавил он.

В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

Иностранцы могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов COVID19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.

Ограничений на выезд из страны введено не было.

Пограничный контроль будет восстановлен с 17 марта 2020 года. На кабинетном совещании поддержали требование, чтобы все лица, въезжающие в страну с этого числа, провели две недели в изоляции. Государство также призывает не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

Если у жителей Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, им необходимо будет позвонить на горячий круглосуточный телефон консульской помощи: +372 53 01 9999