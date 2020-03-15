Находящихся в Эстонии граждан Украины призывают: сообщите, если не успеваете вернуться на родину

Украинцев, которые находятся в Эстонии, но хотят вернуться на родину из-за введенного в связи с коронавирусной инфекцией Covid-19 чрезвычайного положения в стране, призвали сообщить данные лиц, неуспевающих вернуться до 17 марта, передает пресс-служба украинского посольства в Эстонии.
Правительство Украины решило для предотвращения распространения COVID-19 на период с 17 марта по 3 апреля закрыть пропуск через границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Посольство просит сообщить консульскому подразделению посольства Украины в Эстонии данные лиц, которые по объективным причинам не успевают вернуться домой к указанному сроку.
Посольство также подчеркивает, что украинское правительство прорабатывает возможность эвакуации украинцев авиационным транспортом. В случае принятия такого решения граждан проинформируют о конкретных датах и рейсах.