Находящихся в Эстонии граждан Украины призывают: сообщите, если не успеваете вернуться на родину

Правительство Украины решило для предотвращения распространения COVID-19 на период с 17 марта по 3 апреля закрыть пропуск через границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Посольство просит сообщить консульскому подразделению посольства Украины в Эстонии данные лиц, которые по объективным причинам не успевают вернуться домой к указанному сроку.