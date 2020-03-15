Отцам вход воспрещен: в таллиннском роддоме вводят новые правила

В роддоме Пельгулинна с воскресенья нельзя при родах присутствовать ни отцам, ни другим посетителям. Также запрещены посещения и после родов.
С 15 марта из-за распространения коронавируса ни отцам, ни другой группе поддержки нельзя присутствовать при родах, а также вводится запрет на любые посещения роддома после рождения ребенка. Также находящимся в роддоме ничего нельзя передавать, предупреждает в соцсетях роддом Пельгулинна.
«Недовольство в данной ситуации понятно, но мы просим и также понять то, что положение чрезвычайно серьезное. Мы находимся в ситуации, в которой мир никогда раньше не был. Каждый из нас должен в данном случае пойти на жертвы. Наиболее важной мерой является минимизация контактов с людьми — у каждого из нас, как у пациентов, так и медперсонала», - пишет роддом.
Больница отмечает, что хочет также защитить медперсонал: «Чтобы в больнице можно было по-прежнему безопасно рожать и лечиться, мы должны свести до минимума количество посещающих больницу людей. Мы должны защитить своих медиков, поскольку контакт с зараженным или с человеком с подозрением на заражение означает карантин и для медработника. Чем больше в помещениях больницы людей, тем больше вероятность, что кто-то из них заразиться и передаст вирус дальше».