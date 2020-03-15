Тянак занял на ЧМ по авторалли в Мексике второе место

Третьим пришел финский пилот Ford Теэму Сунинен, который в свою очередь отстал от Тянака на 10,1 секунды.

Действующие чемпионы мира, эстонские гонщики, потерявшие время из-за оплошности в пятницу, в субботу стартовали на четвертом месте, но обогнали и Сунинена, и валлийца Элфина Эванса (Toyota).