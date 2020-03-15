Вс, 15.03.2020
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Тянак занял на ЧМ по авторалли в Мексике второе место

Тянак и Ярвеоя на ралли в Мексике.

ФОТО: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Эстонский экипаж Отть Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyunday) на завершившемся преждевременно из-за коронавируса ЧМ мира по авторалли в Мексике занял второе место, проиграв на 27,8 секунды Себастьену Ожье (Toyota).

Третьим пришел финский пилот Ford Теэму Сунинен, который в свою очередь отстал от Тянака на 10,1 секунды.

Действующие чемпионы мира, эстонские гонщики, потерявшие время из-за оплошности в пятницу, в субботу стартовали на четвертом месте, но обогнали и Сунинена, и валлийца Элфина Эванса (Toyota). 

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